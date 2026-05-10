10 мая, 10:15

Минобороны: ВСУ 676 раз обстреляли позиции ВС РФ, несмотря на перемирие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Минобороны РФ зафиксировало 676 обстрелов позиций российских войск за истекшие сутки. Об этом ведомство сообщило 10 мая в отчёте о нарушении ВСУ перемирия.

«За истекшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков», — говорится в сообщении.

Параллельно российские военные насчитали 6331 удар с применением дронов. Кроме того, украинская сторона предприняла 8 атак на позиции наших подразделений. Все попытки наступательных действий были пресечены.

Общий массив нарушений режима прекращения огня в зоне спецоперации достиг 16 071 инцидента. Статистика продолжает пополняться новыми эпизодами.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения продолжили соблюдать перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным, и не покидали занятых позиций. Действуя зеркально, военные открывали ответный огонь при попытках нарушения тишины: удары наносились по расчётам РСЗО, артиллерийским и минометным точкам, а также были поражены командные пункты и площадки запуска беспилотников.

Никита Никонов
