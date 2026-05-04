ВСУ впервые запустили дроны «Лютый» по Москве из Киева
ВСУ атаковали Москву дронами типа «Лютый»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
ВСУ атаковали Москву дронами типа «Лютый», пишет SHOT. По данным телеграм-канала, БПЛА впервые запустили из Киева по столице.
Всего на столицу направили восемь вражеских беспилотников. Несколько БПЛА были уничтожены на границе, ещё два на подлёте к Москве, один врезался в многоэтажку на Мосфильмовской улице. Пострадавших нет. Также один дрон уже сбит на подлёте к столице за утро 4 мая.
Расстояние по прямой от Киева до Москвы по воздуху — около 755 километров.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.