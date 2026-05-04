ЦСКА выплатил Челестини €500 тысяч отступных

ЦСКА выплатил Фабио Челестини €500 тысяч отступных после расторжения контракта. По данным телеграм-канала «Mash на спорте», специалист не стал требовать больше, поскольку понимал положение команды.

Переговоры прошли накануне. Руководство «армейцев» и швейцарский тренер пришли к выводу, что исправить ситуацию не удаётся: разговоры с футболистами и изменения в составе результата не дали. В клубе решили расстаться на мирных условиях, чтобы попытаться спасти концовку сезона и подготовиться к дерби.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов. Именно под его руководством ЦСКА завершит нынешний сезон.

Ранее Life.ru сообщал, что ЦСКА потерял ключевого игрока обороны до самого финиша сезона. Бразильский защитник Мойзес сообщил в соцсетях, что из-за повреждения, случившегося в субботнем матче с «Рубином», помочь партнёрам на поле он уже не сможет.