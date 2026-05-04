LIFE запустил спецпроект «Письмо деду» к 9 Мая. В первом выпуске — Наталья Поклонская

К 9 Мая Life.ru запустил спецпроект «Письма деду» — серию личных видеообращений, в которых известные люди и лидеры мнений пишут письма своим дедушкам и прадедам из поколения победителей. Первой героиней проекта стала Наталья Поклонская. В ролике она пишет письмо своим дедам — Котлярову Григорию Андреевичу и Дубровскому Александру Михайловичу — тем, кто прошёл войну и оставил после себя не только память о Победе, но и главный нравственный ориентир: любить Родину, беречь правду, быть честным и благодарным.

Перед ней — старые фотографии, чистый лист и ручка. В кадре нет лишней торжественности: только тихий голос, рукописные строки и лица людей, на чью долю выпала война. Поклонская признаётся, что в детстве не могла до конца понять, через что пришлось пройти её родным. Они берегли её от страшной правды, но передали главное — чувство долга, любви и ответственности перед своей землёй.

«Я хочу, чтобы вы знали, что я горжусь вами и очень люблю», — звучит в обращении.

Финал письма становится главным нервом спецпроекта. Память о Победе здесь показана не как дата в календаре, а как личное обещание потомков быть достойными тех, кто однажды защитил страну.

Спецпроект «Письма деду» будет выходить на площадках Life.ru к 9 Мая.