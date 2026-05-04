Кулеба подался в коучи личностного роста и учит украинцев, как стать успешным

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ушёл в инфоцыганство — сменил дипломатический формат на мотивационные ролики в TikTok. Теперь экс-глава МИД рассказывает подписчикам, как стать успешным на работе.

В одном из видео Кулеба рассказывает, что во время встреч с украинцами ему часто задавали вопрос о профессиональном успехе. Раньше, по его словам, он мог отвечать только ограниченному кругу людей, а теперь решил нести карьерную мудрость в массы через соцсети.

Формат выглядит знакомо: бывший чиновник с серьёзным видом обещает делиться только тем, что сам прошёл и проверил на личном опыте. Почти готовая заявка на курс «Как стать успешным за несколько уроков», только пока без платного тарифа и закрытого чата.

Главным доказательством собственной экспертности Кулеба считает карьеру в МИД, мол пришёл туда в 21 год молодым дипломатом, а ушёл уже с должности министра иностранных дел.

Так Кулеба фактически меняет амплуа: вместо международных переговоров — советы о карьере, вместо дипломатических заявлений — ролики для TikTok, вместо политической повестки — наставления в духе тренингов личной эффективности.

Ранее похожим путём публичных лекций и наставничества пошёл бывший президент Украины Виктор Ющенко. Теперь в этом ряду появился и Кулеба — уже не как дипломат, а как очередной спикер, который объясняет аудитории, что и как правильно делать. Видимо, теперь ждём старта «курса по успешности».