Женщина «умерла» от рака, чтобы не отвечать за пьяное вождение. Но её снова поймали за рулём

В США 45-летняя женщина инсценировала собственную смерть от рака, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде. Но она снова попалась. Об этом сообщает CBS.

Жительницу штата Массачусетс Шеннон Уилсон задержали ещё в 2022 году после ареста за пьяное вождение. Позднее она заявила судье, что смертельно больна раком мозга. Похожие утверждения Уилсон делала и в рамках другого уголовного дела.

Затем защита сообщила суду, что женщина якобы находится в хосписе. Позже в суд предоставили документ о её смерти. Однако история раскрылась, когда Уилсон снова задержали полицейские — на этот раз из-за вождения без прав.

Прокуроры заявили, что в ранее поданных документах фигурировали вымышленный врач, несуществующий хоспис и фальшивое похоронное бюро. В обман поверил даже бывший жених Уилсон. Он искренне считал, что его возлюбленная умерла, оплакивал её и не подозревал, что смерть была подстроена.

Сейчас Уилсон находится под арестом. Она не признала вину. При этом суд с сомнением отнёсся к версии о том, что её смерть мог инсценировать кто-то другой.

А ранее тоссийская чиновница «умерла» на 13 лет после кражи 117 миллионов рублей. Чтобы её не искали, женщина инсценировала собственную смерть. Для этого, как сообщалось, она нашла похожий на себя труп. В результате чиновницу считали умершей более десяти лет, пока история не раскрылась.