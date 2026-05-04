«Похмелье социализма отступило»: Как изменилась жизнь в Венесуэле после захвата Мадуро

После январского похищения Николаса Мадуро жизнь в Венесуэле оказалась замешана на экономическом подъёме и общенациональной боли. Такое наблюдение РБК передал политолог Висенте Кинтеро из Центрального университета страны.

По словам эксперта, на улицах до сих пор чувствуется шок от событий 3 января, хотя из-за послабления санкций в оборот пошло больше наличных долларов. Рост доходов заметен простым рабочим, но параллельно общество тоскует по ушедшему лидеру, а обстановка пропитана тревогой. И.о. президента Делси Родригес, добавил Кинтеро, терпит жёсткое давление со стороны Вашингтона и оппозиции, настаивающей на немедленных выборах. Не исключено и новое нападение со стороны команды Трампа в любой момент.

Мнения самих венесуэльцев разошлись. Один из опрошенных радио заявил, что перемены — это явный плюс, поскольку социалистическое похмелье наконец отступило. Он указал на снятие изоляции, скорое возвращение европейских рейсов и назвал уличные лозунги с требованием вернуть Мадуро несерьёзными. По его данным, жильё подорожало на 100–150%, чёрный курс боливара застыл, а дороги начали латать.

Не все опрошенные разделяют такой оптимизм. Житель с острова Маргарита посетовал на сохраняющиеся проблемы с подачей воды и электричества, плюс политический бомонд, по его словам, никуда не делся. Другой респондент зафиксировал трёх- или четырёхкратный рост цен на продовольствие и жильё. Он убеждён, что для обывателей по большому счёту ничего не поменялось, если не считать первой за семь лет посадки лайнера из Америки.

Напомним, Николас Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были похищены 3 января и вывезены в США. Их доставили в Нью-Йорк, где Мадуро предъявили обвинения в нарко-терроризме и других федеральных преступлениях. СМИ также писали, что во время операции по захвату венесуэльского приезидента американская армия применила секретное оружие.