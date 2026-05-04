Ещё два беспилотника сбиты на подлёте к Москве

На подлёте в Москве сбито ещё два дрона, пытавшихся атаковать столицу. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Всего с начала суток Собянин сообщил уже об 11 беспилотниках, летевших на Москву. А ночью дрон врезался в ЖК «Дом на Мосфильмовской улице». В результате инцидента никто не пострадал, но дом получил повреждения.