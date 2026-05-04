Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву
Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожен ещё один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Всего с начала суток 4 мая сбито уже 11 беспилотников, летевших на Москву, кроме того, ночью один дрон врезался в ЖК «Дом на Мосфильмовской улице». К счастью, никто не пострадал, но дом получил повреждения.
