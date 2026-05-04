Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Всего с начала суток 4 мая сбито уже 11 беспилотников, летевших на Москву, кроме того, ночью один дрон врезался в ЖК «Дом на Мосфильмовской улице». К счастью, никто не пострадал, но дом получил повреждения.