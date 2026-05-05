Ракетная опасность объявлена на всей территории Приволжского федерального округа
На всей территории Приволжского федерального округа была объявлена ракетная опасность. Сирены воют в большинстве крупных городов.
Сирены ракетной опасности в Казани. Видео © SHOT
К этому моменту из-за воздушной опасности закрыты 14 аэропортов на территории России.
Ранее в Белгородской области житель Грайворона пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона. В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. В Грайворонской центральной районной больнице ему диагностировали осколочные ранения ног. Для дальнейшего лечения пострадавший будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода.
