88 лет, затворничество и страшные слухи: как на самом деле живёт наш Николай Дроздов в 2026-м Оглавление Слухи о верминофобии и опровержение Биография Николая Дроздова: детство, образование и наука Легендарная программа «В мире животных»: 40 лет в кадре Как Дроздов пришёл в программу Опасные приключения на съёмках Уход из программы и передача эстафеты Алексею Лапину Личная жизнь: два брака, дочери и внуки Здоровье Николая Дроздова в 2026 году: борьба с онкологией и ремиссия Часто задаваемые вопросы (FAQ) Сколько лет Николаю Дроздову в 2026 году? Чем болеет Николай Дроздов сейчас? Кто жена Николая Дроздова? Есть ли у Николая Дроздова дети? Правда ли, что Дроздов закончил карьеру из-за верминофобии? Кто сейчас ведёт программу «В мире животных»? Почему Дроздов ушёл из программы «В мире животных»? 5 мая, 12:17 «В мире животных» навсегда в сердце: почему легендарный Дроздов ушёл из эфира и стал затворником. Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia / Главная редакция программ для молодёжи ЦТ, © РИА Новости / Илья Питалев

Имя Николая Дроздова десятилетиями ассоциировалось с программой «В мире животных». В 2026 году вокруг него вновь возник информационный шум: СМИ и Telegram-каналы обсуждают его состояние здоровья. Life.ru разбирался, что произошло с телеведущим на самом деле, а что остаётся на уровне слухов.

Слухи о верминофобии и опровержение

В начале мая 2026 года Telegram-канал Mash распространил информацию о состоянии здоровья Николая Дроздова. Сообщалось, что у 88-летнего телеведущего на фоне онкологического заболевания якобы развилась верминофобия — страх заражения инфекциями. По данным канала, он якобы избегает контактов с людьми, не посещает мероприятия и отказывается от съёмок и коммерческих предложений.

«Встречи, съёмки, корпоративы, дружеские посиделки — всё, где есть много людей, отклоняется Николаем Николаевичем. Он включил режим максимальной изоляции от общества», — писал канал.

Публика отреагировала на эти сообщения активно: в социальных сетях пользователи выражали обеспокоенность состоянием здоровья телеведущего. Но вскоре близкий друг Дроздова — художника Константин Мирошник — опроверг информацию о затворничестве ведущего.

«Он чуть-чуть прихрамывает, потому что реабилитация не до конца прошла, потихоньку двигается. Ну, в этом возрасте у всех проблемы... В своём режиме всё идёт», — сказал Мирошник.

По его словам, этим летом они собираются отправиться в экологическое путешествие. Также он добавил, что Дроздов планирует участвовать в съёмках.

Биография Николая Дроздова: детство, образование и наука

Николай Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве в семье учёных. Его отец был профессором кафедры органической химии мединститута, а мать — врачом-терапевтом. В роду также были представители духовенства и военные, что сформировало широкий круг интересов будущего учёного.

Николай Дроздов в детстве на руках у матери, слева — дед Сергей Иванович, справа — отец с братом Сергеем, 1940 год. Фото © Wikipedia

С раннего возраста Дроздов проявлял интерес к природе и животным. Этот интерес привёл его на биологический факультет Московского государственного университета. Но на втором курсе будущий телеведущий бросил учёбу и устроился работать на швейную фабрику.

В 1956 году он поступил на естественный факультет МГПУ, но и здесь Дроздов недоучился, а предпочёл перейти на кафедру биогеографии географического факультета МГУ. По окончании вуза он продолжил учёбу в аспирантуре, в 1967 году защитил диссертацию и получил степень кандидата географических наук.

Свой первый шаг на пути к телевизионной карьере Дроздов сделал уже в 1968 году, когда впервые выступил в программе «В мире животных», ведущим которой тогда был Александр Згуриди. Наверное, тогда Дроздов и не подозревал, что большая часть его жизни будет связана с этой программой.

Ведущий Николай Дроздов, 1997 год. Фото © ТАСС / Виктор Клюшкин

Легендарная программа «В мире животных»: 40 лет в кадре

Программа «В мире животных» впервые вышла в эфир в 1968 году и быстро стала одним из главных научно-популярных проектов на советском телевидении. Её создателем и первым ведущим был Александр Згуриди, а позже к проекту присоединился журналист Василий Песков.

Как Дроздов пришёл в программу

Николай Дроздов в качестве ведущего появился в программе в 1977 году. Его научная подготовка, спокойная манера речи и искренняя любовь к природе быстро сделали его одним из самых узнаваемых лиц передачи.

Со временем Дроздов стал главным символом проекта. Его голос и стиль подачи материала ассоциировались с научной достоверностью и уважительным отношением к животному миру.

Ва время съёмок «В мире животных» Николай Дроздов пережил укус гадюки. Фото © ТАСС / Эмиль Матвеев

Опасные приключения на съёмках

За десятилетия работы в программе Дроздов неоднократно оказывался в экстремальных ситуациях. Самыми известными случаями были нападение акулы во время съёмок у островов Фиджи, спасение оператора от крокодила в Танзании и укус гадюки прямо в студии.

В последнем случае, по воспоминаниям коллег, телеведущему помогла врач и телеведущая Елена Малышева, оперативно оказав ему первую помощь.

Эти эпизоды лишь подчеркнули профессионализм Дроздова и его готовность рисковать ради науки и просвещения.

Уход из программы и передача эстафеты Алексею Лапину

После 40 лет в эфире Николай Дроздов покинул программу в 2018 году. Решение было связано с возрастом и состоянием здоровья: сам ведущий неоднократно говорил, что хочет сохранить силы и не работать «на износ».

С 2016 года в проекте начал появляться Алексей Лапин, который постепенно стал новым лицом передачи. После ухода Дроздова именно он продолжил работу над программой.

Личная жизнь: два брака, дочери и внуки

Личная жизнь Николая Дроздова складывалась не менее насыщенно, чем его профессиональная карьера.

Первый брак учёного был с географом Инной Дроздовой. В этом союзе родилась дочь Надежда, которая пошла по стопам матери и также связала свою жизнь с географией. Однако брак просуществовал всего два года.

Причину развода с первой супругой Дроздов объяснял тем, что это было исключительно решение жены.

«У нас такие прочные отношения и надолго не сложились, и вот поэтому, так сказать, я потом 20 лет был холостяком. Это были студенческие отношения, как-то не оказались такими прочными. Я был склонен продолжать эти отношения, моя супруга как раз <…> Это не я от неё ушёл, а она от меня ушла. Это вам сейчас так кажется, что я сильно хороший человек, но в том возрасте я много путешествовал, видимо, ей это не нравилось», — рассказывал Дроздов.

Вторую супругу — Татьяну Дроздову — он встретил случайно: они жили в одном подъезде и познакомились в лифте. Татьяна преподавала биологию — и общие интересы сыграли важную роль в их сближении.

Во втором браке у Дроздова родилась дочь Елена. Со временем семья пополнилась внуками — Филаретом и Яной.

Телеведущий Николай Дроздов с дочерью Еленой, внуком Филаретом и супругой Татьяной. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Здоровье Николая Дроздова в 2026 году: борьба с онкологией и ремиссия

Состояние здоровья Николая Дроздова остаётся одной из самых обсуждаемых тем последних лет. В 2023 году у него был диагностирован рак предстательной железы второй стадии. Это стало серьёзным испытанием для учёного и его семьи.

Тот же год оказался непростым и по другим причинам: в январе 2023 года Дроздов получил перелом семи рёбер после падения. Летом врачи подтвердили онкологический диагноз, после чего началось лечение, включавшее курсы химиотерапии и гормональной терапии.

К концу 2023 года появились позитивные новости: супруга телеведущего сообщила о наступлении ремиссии. Врачи зафиксировали положительную динамику, что позволило говорить о стабилизации состояния.

В 2024–2025 годах возрастные изменения также давали о себе знать. На фоне остеопороза рост Дроздова уменьшился примерно на 10 сантиметров. Летом 2025 года ему провели операцию на колене из-за артроза, после которой потребовалось длительное восстановление. Тем не менее уже к ноябрю 2025 года, по словам близких, он вернулся к относительно активному образу жизни.

В 2026 году состояние оценивается как стабильное: достигнута ремиссия, а специалисты отмечают, что у пациентов пожилого возраста нередко сохраняется длительный контроль над заболеванием.

Важную роль в восстановлении играет образ жизни. Учёный придерживается умеренной диеты: в рационе — омлет, творог, иногда вегетарианский борщ. Он также регулярно занимается оздоровительной физкультурой два раза в неделю и, по сообщениям близких, сократил приём лекарств, оставив лишь базовые добавки — цинк и витамин D.

Николай Дроздов сейчас отошёл от публичности из-за болезни. Фото © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько лет Николаю Дроздову в 2026 году?

Сейчас телеведущему 88 лет, в июне 2026 года ему исполнится 89 лет.

Чем болеет Николай Дроздов сейчас?

Основной диагноз — рак предстательной железы, выявленный в 2023 году. На данный момент достигнута ремиссия, состояние оценивается как стабильное.

Кто жена Николая Дроздова?

Его супруга — Татьяна Петровна Дроздова, преподаватель биологии.

Есть ли у Николая Дроздова дети?

Да, у него две дочери: Надежда от первого брака и Елена — от второго. Также есть внуки — Филарет и Яна.

Правда ли, что Дроздов закончил карьеру из-за верминофобии?

Нет, эта информация не подтверждена. Слухи появились в телеграм-каналах, однако близкие Дроздова их опровергли.

Кто сейчас ведёт программу «В мире животных»?

После ухода Дроздова передачу продолжил вести Алексей Лапин.

Почему Дроздов ушёл из программы «В мире животных»?

Дроздов покинул «В мире животных» в 2018 году, объяснив это возрастом и желанием снизить нагрузку на здоровье.

Авторы Альмир Хабибуллин