«Нефтяная» провинция бунтует: Альберта собрала подписи за выход из Канады — что будет дальше?

Порог в 178 тысяч подписей, необходимый для инициирования референдума об отделении провинции Альберта от Канады, удалось преодолеть — местные жители передали более 300 тысяч голосов в поддержку этой идеи. О таком развитии событий рассказала канадская газета The Globe and Mail.

По сведениям издания, коробки с подписями сторонников суверенитета в понедельник доставили в окружную избирательную комиссию глава сепаратистского движения Митч Сильвестр и его соратники. Требовалось собрать 178 тысяч автографов, чтобы вопрос о выходе провинции из федерации был официально рассмотрен, однако активисты перевыполнили план. Сепаратисты рассчитывают организовать волеизъявление уже 19 октября, хотя перед этим избирком должен будет верифицировать все полученные подписи.

Лидер движения «Уход за Альберту» Митч Сильвестр заявил, что они требуют от избирательной комиссии уложиться в три недели при проверке подписей, так как люди устали ждать и хотят поскорее получить право голоса.

Альберта присоединилась к Канаде в 1905-м. Обнаруженные в 1940-х богатые месторождения нефти обещали региону расцвет, однако общефедеральные пошлины сдерживали прогресс и спровоцировали рост движений за независимость. В 70-ые основные потоки нефтяных сверхдоходов уходили в центр страны, что лишь сплотило ряды суверенистов. Антиуглеводородная линия экс-премьера Трюдо (2015–2025) вместе с торговой войной с США в 2025 году подорвали позиции нефтяного экспорта и отпугнули инвесторов, лишь накалив недовольство местных жителей политикой Оттавы.

Как информирует The Globe and Mail, у франкофонного Квебека тоже есть шанс пойти по аналогичному сценарию: если грядущей осенью на региональных выборах победит Квебекская партия, в провинции организуют плебисцит о независимости. Руководители этого политического объединения уже заверили граждан, что вопрос об отделении от Канады вынесут на всенародное голосование.

Напомним, ранее сообщалось, что Законодательное собрание канадской провинции Альберта одобрило гражданскую петицию, открывающую путь к референдуму о возможном отделении от Канады. Как сообщил телеканал CBC, инициаторам из Alberta Prosperity Project предстояло собрать те самые 178 тысяч подписей, что они успешно и совершили в данный момент. В провинции также приняли встречную петицию за сохранение Альберты в составе страны. Если референдум одобрят власти, он должен пройти не позже 18 октября 2027 года — в день всеобщих выборов.