«А как иначе?»: Надежда Бабкина объяснила, почему артисту нужна гражданская позиция

Надежда Бабкина считает, что артист не должен существовать отдельно от общества и происходящего в стране. В разговоре с Life.ru она заявила, что публичные люди обязаны иметь гражданскую позицию.

По словам артистки, от певцов и актёров сегодня ждут не только песен, спектаклей и концертов, но и ясного отношения к важным событиям. Бабкина не считает это проблемой для искусства.

«А как иначе? Артисты обязаны консолидироваться и быть рупором народа, тем гласом, который сплачивает, а не разобщает людей», — сказала она.

Бабкина подчеркнула, что её собственная деятельность всегда была связана с темой патриотизма. По её словам, для неё важно говорить о понимании того, «кто мы и чьей земли уроженцы».

Артистка отдельно отметила, что такая позиция появилась у неё не из-за нынешних обстоятельств. По словам Бабкиной, это было частью её творческого и общественного пути всегда.

Она считает, что голос артиста должен не раскалывать людей, а помогать им чувствовать общность. Именно поэтому, по мнению Бабкиной, сцена и общественная позиция не противоречат друг другу.

