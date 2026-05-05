ЗОЖ убивает шоколадную отрасль: Россияне покупают всё меньше вкусняшек

Объём продаж шоколадных плиток в России по завершении 2025 года составил 231 тыс. тонн, что эквивалентно 292 млрд рублей, причём падение относительно предыдущего года достигло 15% — потребители переходят на экономию и всё чаще выбирают здоровый образ жизни. Такие данные приводит газета «Ведомости».

Как уточняется в публикации, если в натуральном выражении рынок просел на 15%, то в денежном, напротив, прибавил 14%. Снижение реализации в штуках фиксируется уже два года: в 2024-м падение составило 6% (хотя в рублях тогда тоже был рост на 10%).

«Беспрецедентный дефицит какао-бобов на мировых биржах в 2024 г. привёл к росту цен, которые на пике достигали $12 000 за 1 т», — заявил управляющий партнер Walnut Capital Артём Моторный.

Сокращение спроса также связывают с повальным увлечением ЗОЖ. На кондитерской фабрике «Волшебница» отметили, что из-за высокой калорийности шоколада приверженцы здорового образа жизни стали воспринимать его как нежелательный продукт, и в итоге доля сладкоежек среди покупателей сократилась.

А ранее сообщалось, что Россия вошла в десятку крупнейших мировых экспортёров шоколада. Сообщается, что поставки лакомства на внешние рынки в прошлом году составили 985 миллионов долларов.