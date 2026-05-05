Май начался с шашлычного ажиотажа: россияне скупили мангалы и грили

Первые дни мая стали самым активным периодом 2026 года по покупкам товаров для приготовления шашлыка. Россияне заметно чаще, чем годом ранее, приобретали мангалы, грили, шампуры и аксессуары для готовки на открытом воздухе.

Самым активным днём стало 2 мая: в европейской и центральной части России температура поднялась выше 20 градусов, и многие начали готовиться к выезду на природу. Продажи товаров для жарки мяса выросли на 47% по сравнению с маем прошлого года. В целом на первые майские дни пришлось 35% всех покупок товаров для шашлыка за первые четыре месяца года. Особенно заметно вырос спрос на газовые грили — их стали покупать на 156% чаще. Продажи мангалов увеличились на 106%. При этом аренда беседок для шашлыка, наоборот, стала интересовать россиян меньше: в апреле трафик на такие сервисы снизился на 35% год к году.

Дачный сезон резко набрал обороты. По обезличенным данным пользователей, которые проанализировали аналитики МегаФона, трафик на форумы для садоводов в первом квартале вырос на 18% к тому же периоду прошлого года. Параллельно увеличился спрос на товары для дачи и огорода. В апреле продажи выросли на 65%, а в мае — уже на 101%. Чаще всего россияне покупали семена, растения и удобрения для них. Товары для бани и сауны стали приобретать в 4 раза чаще, а дачную мебель — в 3 раза. Более чем в 10 раз подскочил интерес к бассейнам. Отдельно прибавила категория аксессуаров для кемпинга и пикников: такие товары весной покупали в 3,5 раза чаще.