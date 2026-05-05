Инстасамка не выдержала тренд на естественность и снова увеличила губы

Российская рэп-исполнительница Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, вновь изменила свою внешность, вернувшись к практике увеличения губ после недавнего отказа от инъекций. Подробностями о свежих манипуляциях с внешностью артистка поделилась в личном блоге в сети.

«Я выбрала быть счастливой... и сделала губы», — написала она.

Певица поделилась, что отыскала специалиста по инъекциям в эмиратском Дубае, который ввёл ей 0.3 мл кубика препарата. В придачу ей сделали биоревитализацию кожи лица и шеи, причём данный комплекс артистка окрестила своей свежей обязательной программой, обновлять которую она намерена каждые 6 месяцев.

А ранее сообщалось, что компания Инстасамки готовится к закрытию. Юридическое лицо «Рич Флекс» создавалось в августе 2024 года для выпуска снеков, но реальная работа так и не началась.