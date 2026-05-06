Погибли не на обычном рейсе: разбившиеся под Омском пилоты искали лесные пожары

Погибшие в Омской области пилоты могли выполнять задание по поиску лесных пожаров. Такой поворот появился после данных о компании, которой принадлежал разбившийся легкомоторный самолёт А-22.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно «Аэропракт» принадлежало ООО «Авиабаза». Именно эта организация в 2026 году выиграла тендеры на авиационные работы по обнаружению и осмотру лесных пожаров.

Общая сумма контрактов, как обратил внимание портал «СуперОмск», составила около 60 млн рублей. Поэтому не исключено, что 6 мая экипаж поднялся в воздух не для обычного перелёта, а в рамках работы во время пожароопасного сезона.

Самолёт разбился рядом с деревней Кошкарево в Азовском районе. На борту находились два человека, оба погибли.

Ранее в Омской области уже произошёл похожий авиационный инцидент. 23 апреля у деревни Малокулачье аварийно сел одномоторный самолёт другой компании, тогда обошлось без пострадавших.