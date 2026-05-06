6 мая, 09:04

Военных отправляли строить коттедж: полковника МЧС приговорили к колонии

Обложка © ChatGPT

Начальника Уральского учебного спасательного центра МЧС России приговорили к шести годам колонии общего режима. Дело рассматривал Челябинский гарнизонный военный суд. По данным суда, командир центра привлекал военнослужащих к строительству личного коттеджа. Как утверждается в материалах дела, это происходило в течение двух лет.

Военнослужащие, в том числе в служебное время, уезжали со службы и работали на объекте полковника. Для этого, по версии суда, он отдавал приказы им и их командирам, освобождая людей от выполнения служебных обязанностей.

Фигуранта признали виновным в превышении должностных полномочий. Помимо лишения свободы, ему запретили на полтора года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными полномочиями.

Также суд лишил его воинского звания «полковник». В региональном УФСБ сообщили, что мужчину задержали в июле 2025 года сотрудники ФСБ и военного следственного управления СК по Центральному военному округу.

Приговор пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд в течение 15 суток.

Уральский учебный спасательный центр МЧС занимается подготовкой специалистов для спасательных подразделений. Поэтому дело получило особый резонанс: речь идёт не просто о бытовом злоупотреблении, а о привлечении личного состава к частной стройке вместо службы.

Марина Фещенко
