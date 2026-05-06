На 105-м году жизни умерла ветеран ВОВ Нина Косицкая, дошедшая до Берлина

В городе Слободской Кировской области умерла ветеран Великой Отечественной войны Нина Косицкая, ей было 104 года. Об этом сообщила глава города Ирина Желвакова.

«Четырнадцатого января 2026 года, в свой 104-ый день рождения, Нина Михайловна Косицкая, ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Слободского делилась со мной своими планами на жизнь. Дожить до Дня Победы тоже было в её планах. Не случилось. Вчера Нины Михайловны не стало. До Дня Победы она не дожила всего несколько дней», — написала Желвакова «Вконтакте».

Глава города выразила соболезнования родным и близким Нины Косицкой, её большой семье и всем жителям Слободского, отметив, что память о неё останется у многих поколений.

По данным кировской областной организации ветеранов, Нина Косицкая родилась в 1922 году в селе Сурское Ульяновской области. Она окончила педиатрический факультет Казанского медицинского института. В 1943 году её направили на курсы военно-полевой хирургии, после чего она отправилась в действующую армию. Косицкая служила в медсанбате. Вместе с однополчанами она участвовала в освобождении Варшавы и Берлина.

В Берлине Нина Косицкая сфотографировалась с другими бойцами на фоне развалин рейхстага. Войну она закончила в звании капитана медицинской службы. Была награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, а также медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией». После войны она продолжила спасать людей уже в мирной жизни — работала педиатром и помогала детям.

Ранее в Санкт-Петербурге умерла участница Великой Отечественной войны Полина Громова. Ей также было 104 года. Громова прошла через тяжёлые испытания военного времени, но сохранила душевное тепло, открытость, доброту и мудрость. С декабря 1942 года она служила в составе 192-го зенитно-артиллерийского полка на Ленинградском фронте. Вместе с боевыми товарищами Громова прикрывала город от ударов с воздуха. За отвагу и стойкость её наградили орденом Отечественной войны II степени и медалью «За оборону Ленинграда».