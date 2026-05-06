Джоли одержала «важную победу» над Питтом в суде и теперь решила покинуть США

Обложка © ChatGPT

Верховный суд Лос-Анджелеса вынес новое решение в затяжном судебном споре между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом относительно французского поместья «Мираваль». Об этом сообщает Page Six.

Суд поддержал актрису, отклонив запрос Питта на получение конфиденциальной переписки Джоли, касающейся продажи её доли в винодельне. По данным журналистов, после этой победы Джоли планирует покинуть США. Адвокат актрисы Пол Мёрфи назвал решение «важной победой», подчеркнув, что Питт превысил допустимые пределы, пытаясь получить доступ к личным документам.

Параллельно с этим, голливудская актриса выставила на рынок свою калифорнийскую недвижимость, оценив её в 30 миллионов долларов. Джоли приобрела этот дом в 2017 году, уже после разрыва отношений с Брэдом Питтом, и он расположен по соседству с его жилищем. Ожидается, что этим летом Джоли вместе с детьми переедет из Соединённых Штатов и обоснуется во Франции.

Приёмный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли отказался от фамилии звёздного отчима
Приёмный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли отказался от фамилии звёздного отчима

Ранее сообщалось о подозрении на паралич лицевого нерва у Анджелины Джоли. Во время недавнего появления на публике актриса демонстрировала попытки скрыть левую часть своего лица, а на последующих опубликованных изображениях была зафиксирована явная асимметрия глаз.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

Наталья Демьянова
