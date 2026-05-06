67-летняя россиянка провела год в тайской тюрьме и вернулась домой инвалидом

Самая пожилая российская заключённая — 67-летняя Ирина Кокорева — освобождена из иммиграционной тюрьмы в Таиланде после более чем года заключения. Причиной её ареста стало бродяжничество. Как пишет Telegram-канал Baza, из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи в заключении женщина утратила способность ходить.

Родные узнали о ее судьбе благодаря сокамернице, которая связалась с волонтёрами. Активисты оказывали ей финансовую помощь, но за время заключения Ирина похудела на 10 кг и потеряла подвижность ног. Выяснилось, что на Родине она числится в федеральном розыске как недееспособная. Лечение ей предстоит проходить в России, где её встретит сестра, которая также находится в сложной жизненной ситуации.

К слову, популярный среди россиян Таиланд, несмотря на образ райского курорта, имеет жёсткие правила, особенно касающиеся королевской семьи. Любые шутки или критика в адрес монарха, а также неуважительное обращение с банкнотами, на которых изображён король, караются тюремным сроком.