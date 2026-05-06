День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 13:29

67-летняя россиянка провела год в тайской тюрьме и вернулась домой инвалидом

Обложка © Telegram / Baza

Обложка © Telegram / Baza

Самая пожилая российская заключённая — 67-летняя Ирина Кокорева — освобождена из иммиграционной тюрьмы в Таиланде после более чем года заключения. Причиной её ареста стало бродяжничество. Как пишет Telegram-канал Baza, из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи в заключении женщина утратила способность ходить.

Родные узнали о ее судьбе благодаря сокамернице, которая связалась с волонтёрами. Активисты оказывали ей финансовую помощь, но за время заключения Ирина похудела на 10 кг и потеряла подвижность ног. Выяснилось, что на Родине она числится в федеральном розыске как недееспособная. Лечение ей предстоит проходить в России, где её встретит сестра, которая также находится в сложной жизненной ситуации.

Названо число россиян в тюрьмах Таиланда
Названо число россиян в тюрьмах Таиланда

К слову, популярный среди россиян Таиланд, несмотря на образ райского курорта, имеет жёсткие правила, особенно касающиеся королевской семьи. Любые шутки или критика в адрес монарха, а также неуважительное обращение с банкнотами, на которых изображён король, караются тюремным сроком.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • таиланд
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar