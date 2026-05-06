Во фьорде на Аляске поднялась почти 500-метровая волна — туристов спасло чудо и время суток

Огромная волна, возникшая во фьорде Трейси-Арм на юго-востоке Аляски прошлым летом, стала второй по высоте за всю историю наблюдений. Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

По данным учёных, серию небольших землетрясений сопровождал мощный оползень. Менее чем за минуту в воду рухнули около 64 млн кубометров горной породы.

Это обрушение породило мегацунами высотой почти 500 метров. Самая высокая волна такого типа в истории наблюдений была зафиксирована в 1950-х годах — тогда её высота превысила 500 метров.

Катастрофических последствий в этот раз удалось избежать из-за времени происшествия. Обвал произошёл ранним утром, когда туристические лайнеры ещё не вошли во фьорд.

Трейси-Арм считается популярным направлением у путешественников. После случившегося некоторые круизные компании уже решили больше не отправлять туда суда из соображений безопасности.

Учёные связывают риск таких обрушений с отступлением ледников. По словам Стивена Хикса из Университетского колледжа Лондона, раньше ледник помогал «удерживать этот кусок породы», но после его отступления нижняя часть скалы оказалась открыта.

Геолог Бретвуд Хигман отметил, что частота подобных явлений растёт не «немного, а очень сильно — возможно, в 10 раз по сравнению с несколькими десятилетиями назад».

Теперь специалисты призывают расширить мониторинг опасных районов Аляски. Исследователи подчёркивают, что такие события происходят в труднодоступных местах, но могут стать серьёзной угрозой, если рядом окажутся туристические суда.