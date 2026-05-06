40-летняя Катерина Шпица во второй раз стала мамой

Известная 40-летняя актриса Катерина Шпица сообщила о пополнении в своей семье. Звезда поделилась радостной новостью в социальных сетях, объявив о рождении сына.

Ребёнок появился на свет в браке с Русланом Пановым. Пара уже принимает многочисленные поздравления от поклонников и коллег. Стоит отметить, что у Катерины Шпицы уже есть старший сын Герман, рождённый в предыдущих отношениях.

«Если вы смотрите это видео, значит, в одном из чудесных мест, где встречают новые жизни, сегодня подтвердилось то, что нам в такой волшебной форме объявил ещё под Новый год иллюзионист Саша Шальнев, а мы никому не говорили», — написала актриса.

Ранее Шпица призналась, что год назад — в начале 2025 года — потеряла ребёнка. Она назвала это событие личной трагедией.