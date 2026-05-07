На квасе или на кефире: Life.ru рассчитал индекс окрошки – 2026

Весна всё-таки пришла, и близится сезон любимого блюда россиян, которое часто вызывает холивары: на квасе или на кефире? Специально для Life.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко подсчитал индекс окрошки – 2026 и узнал, на сколько подорожал холодный суп.

Индекс окрошки — это условный показатель, который отражает стоимость набора продуктов для приготовления этого блюда. В мае 2026 года набор продуктов для классической окрошки на квасе с колбасой, огурцом, редиской, зеленью и сметаной обойдётся в среднем в 579,03 рубля. Пётр Щербаченко Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Индекс окрошки в 2026 году

Посмотрим, сколько стоят составляющие супа:

Квас (1,5 л) — 99 рублей

Колбаса варёная (300 гр) — 174 рубля (580 рублей за 1 кг)

Огурцы (300 гр) — 60 рублей (200 рублей за 1 кг)

Редиска (300 гр) — 84 рубля (279,98 рубля за 1 кг)

Картофель (400 гр) — 22 рубля (54,74 рубля за 1 кг)

Яйца (4 шт.) — 45,54 рубля (113,85 рубля за 10 яиц СО)

Укроп и лук (50 гр) — 59,49 рубля

Сметана (100 гр) — 35 рублей.

Из расчёта на 4 человека цена одной порции составляет 144,75 рубля.

Индекс окрошки на квасе – 2026. Инфографика © Life.ru

Если вы больше любите вариант окрошки на кефире с минеральной водой, цена порции составит 175,6 рубля. Учитываем весь предыдущий набор, кроме кваса, и добавляем:

Кефир (1 л) — 112,35 рубля

Вода минеральная сильногазированная (1 л) — 110 рублей.

Индекс окрошки на кефире – 2026. Инфографика © Life.ru

Как изменился индекс окрошки за год

В 2025 году набор продуктов для классической окрошки на квасе с колбасой на четырёх человек стоил 547,18 рубля, что дешевле на 31,85 рубля, чем в 2026 году, или на 5,5%.

В мае 2026 года набор продуктов для классической окрошки на квасе с колбасой, огурцом, редиской, зеленью и сметаной обойдётся в среднем в 579,03 рубля, а на кефире — в 702,38 рубля.

Индекс окрошки – 2026. Инфографика © Life.ru

При формировании индекса оценивались средние потребительские цены на отдельные виды товаров и услуг в России и цены на продукты из федеральной сети.