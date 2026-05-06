Могилу Адольфа Гитлера обнаружили на еврейском кладбище в Румынии

Дипмиссия Израиля в Румынии поделилось необычной находкой. В своём аккаунте в соцсети X дипломаты рассказали, что на старейшем еврейском кладбище Бухареста «Филантропия» обнаружена могила полного тёзки нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

В своей публикации дипломаты отметили, что кладбище было открыто в 1865 году и является крупнейшим из трёх сохранившихся еврейских некрополей в румынской столице.

«Есть ещё одна деталь, которая может вас удивить: могила с выгравированным именем «Адольф Гитлер»», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что этот Гитлер был евреем австрийского происхождения и зарабатывал на жизнь изготовлением шляп.

