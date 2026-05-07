Рэпер ICEGERGERT купил квартиру в элитном ЖК на Петровском острове за 130 млн
Обложка © Telegram / ICEGERGERT
Рэпер ICEGERGERT (настоящее имя — Георгий Гергерт) купил квартиру в элитном жилом комплексе в Санкт-Петербурге за 130 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.
Площадь квартиры — 134 квадратных метра. Она находится в жилом комплексе «Петровский остров». Проект обещают полностью сдать к концу этого года, тогда же исполнитель сможет заселиться. Для сравнения, самая маленькая квартира в этом ЖК (20 «квадратов») стоит минимум 12 миллионов рублей. Внутри — отделка дорогими материалами, планировки на любой вкус и закрытая территория.
В прошлом году, после взлёта популярности треков «Наследство» и «Банк», рэпер в два раза поднял цены на свои корпоративы — с 3,5 до 7 миллионов рублей. Также Гергерт попал в скандал из-за выкриков «Жизнь ворам»* на афтепати 26 октября. Ему грозило до 15 суток ареста, но суд ограничился штрафом в две тысячи рублей.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.
* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.