Рэпер ICEGERGERT купил квартиру в элитном ЖК на Петровском острове за 130 млн

Рэпер ICEGERGERT (настоящее имя — Георгий Гергерт) купил квартиру в элитном жилом комплексе в Санкт-Петербурге за 130 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

Площадь квартиры — 134 квадратных метра. Она находится в жилом комплексе «Петровский остров». Проект обещают полностью сдать к концу этого года, тогда же исполнитель сможет заселиться. Для сравнения, самая маленькая квартира в этом ЖК (20 «квадратов») стоит минимум 12 миллионов рублей. Внутри — отделка дорогими материалами, планировки на любой вкус и закрытая территория.