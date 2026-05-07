День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 05:44

Рэпер ICEGERGERT купил квартиру в элитном ЖК на Петровском острове за 130 млн

Обложка © Telegram / ICEGERGERT

Обложка © Telegram / ICEGERGERT

Рэпер ICEGERGERT (настоящее имя — Георгий Гергерт) купил квартиру в элитном жилом комплексе в Санкт-Петербурге за 130 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

Площадь квартиры — 134 квадратных метра. Она находится в жилом комплексе «Петровский остров». Проект обещают полностью сдать к концу этого года, тогда же исполнитель сможет заселиться. Для сравнения, самая маленькая квартира в этом ЖК (20 «квадратов») стоит минимум 12 миллионов рублей. Внутри — отделка дорогими материалами, планировки на любой вкус и закрытая территория.

Россияне захватили рынок недвижимости Белоруссии, купив каждую десятую квартиру
Россияне захватили рынок недвижимости Белоруссии, купив каждую десятую квартиру

В прошлом году, после взлёта популярности треков «Наследство» и «Банк», рэпер в два раза поднял цены на свои корпоративы — с 3,5 до 7 миллионов рублей. Также Гергерт попал в скандал из-за выкриков «Жизнь ворам»* на афтепати 26 октября. Ему грозило до 15 суток ареста, но суд ограничился штрафом в две тысячи рублей.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar