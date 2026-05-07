Сбито ещё 8 украинских БПЛА, летевших на Москву
Системы противовоздушной обороны сбили ещё 8 украинских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала суток, уже 28 дронов были остановлены на пути к столице.
О ликвидации 4 дронов Собянин сообщил в 10.25 и ещё 4 — в 10.41.
Напомним, 7 мая ВСУ снова предприняли попытку массовой атаки дронов на Россию, за ночь сбито 347 украинских беспилотников.
