Магнитные бури 7–9 мая: На Земле бушует геошторм силы Kp 5. Сколько ещё продлится магнитная буря? Майские праздники могут пройти не так безоблачно, как хотелось бы. Солнце готовит очередной «сюрприз», и уже в ближайшие дни магнитосфера начнёт заметно штормить. Когда ждать пика и кому придётся тяжелее всего? Смотрим на графики ИКИ РАН и запасаемся обезболивающими. 7 мая, 09:34 Прогноз магнитных бурь: какой силы будут геоштормы 7–9 мая, кто сильнее всего почувствует удар по здоровью и когда кончится магнитная буря. Обложка © Gemini Nano Banana

Пока одни строят планы на длинные выходные, другие уже чувствуют тревожные сигналы от собственного организма — тяжесть в голове, скачки давления, странную усталость без причины. И это не совпадение. Учёные предупреждают: ближайшие дни пройдут на фоне повышенной геомагнитной активности.

«Сегодня и завтра будет повышенная вероятность магнитных бурь и геомагнитных возмущений», — отмечают специалисты ИКИ РАН. По их словам, 7 и 8 мая магнитосфера окажется в нестабильном состоянии из-за ускорения солнечного ветра. Вероятность развития событий делится почти поровну: около трети — полноценная буря, треть — возмущения, и только в одном случае из трёх всё может остаться относительно спокойно. Астрономы добавляют: «Общая активность Солнца в данный момент является низкой. К концу недели возможен рост числа солнечных вспышек из-за выхода на обращённую к Земле сторону Солнца крупных групп пятен с обратной стороны».

Получается, метеозависимым придётся страдать из-за магнитных бурь снова. По официальным графикам всё выглядит умеренно, но если вглядеться, становится понятно: организм точно это почувствует. Разбираемся, как пройдут 7, 8 и 9 мая, согласно графикам манитных бурь от ИКИ РАН, и почему многим ближайшие дни запомнятся скачками настроения и головной болью.

Прогноз магнитных бурь на 7, 8, 9 мая 2026 года

Официальный график вероятности магнитной бури ИКИ РАН: чего ждать 7–9 мая 2026 года? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

7 мая — день сразу стартует без раскачки. Почти с полуночи показатели держатся на уровне Kp 5, что соответствует умеренной магнитной буре. И это не короткий всплеск — буря тянется практически весь день, лишь к позднему вечеру ослабевая до Kp 4. По вероятности картина тоже напряжённая: около 31% — буря, ещё 35% — возмущения и только треть — шанс на спокойствие. То есть это не «возможно будет плохо», а скорее «многие уже почувствовали». В такие дни метеозависимые чаще всего жалуются на давящую головную боль, скачки давления, слабость, проблемы со сном.

Официальный график прогноза магнитных бурь на 7, 8, 9 мая 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

8 мая. Буря не уходит резко — она начинает медленно «сползать». В течение дня держится Kp 4, местами переходя в Kp 3 к вечеру. Формально это уже не буря, а сильные возмущения, но по ощущениям разница минимальна. Проценты почти копируют предыдущий день: 31% — риск бури, 35% — возмущений. Это значит, что магнитосфера остаётся нестабильной. Организм продолжает жить в режиме адаптации, а это самое выматывающее состояние — не пик, а затяжной фон.

9 мая. Только к этому дню ситуация начинает выравниваться. Основной фон — Kp 3, с постепенным снижением до Kp 2 к вечеру. По вероятности уже легче: 58% — спокойствие, буря остаётся лишь в пределах 7%. Но есть нюанс — организм не переключается мгновенно. После двух дней нагрузки многие продолжают чувствовать последствия: усталость, разбитость, головокружение. Это тот самый «откат», когда вроде всё прошло, а тело ещё догоняет.

Какой силы будет магнитная буря сегодня? Прогноз геоштормов в Москве на 7–13 мая 2026 года. Фото © Time-In.ru

И отдельно важно. По данным другой метеостанции, ситуация выглядит жёстче. Там считают, что магнитная буря уже началась и будет держаться несколько дней подряд, без резких спадов. То есть в более «пессимистичном» сценарии эти три дня — единый период нагрузки, а не отдельные эпизоды.

Вот и получается, что майские бури не выглядят экстремальными на бумаге, но именно такие «средние» периоды часто бьют сильнее всего. Не один короткий удар, а несколько дней подряд с постоянным давлением на организм. Если чувствуете, что вас «ведёт» — это нормально. Учёные ИКИ РАН заранее предупреждают: «Следующий, более сильный, период возмущений ожидается с 15 по 18 мая». В эти дни лучше снизить темп, больше отдыхать и не требовать от себя идеального самочувствия. Уже к концу праздников магнитосфера начнёт успокаиваться — и вместе с ней постепенно придёт в норму и состояние.

Авторы Карина Морозова