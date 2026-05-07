Недельная дефляция в России 2026: что подешевело и подорожало, прогнозы экспертов Оглавление Главные цифры: что показал Росстат Что такое дефляция и чем она отличается от инфляции Какие товары подешевели на неделе 28 апреля – 4 мая Какие товары подорожают, несмотря на дефляцию Почему цены упали: мнение экспертов Реакция Минэкономразвития и прогноз ЦБ Что это значит для кошелька обычного россиянина Часто задаваемые вопросы (FAQ) Заключение Росстат зафиксировал первую в 2026 году недельную дефляцию: с 28 апреля по 4 мая индекс потребительских цен составил 99,98%. Огурцы подешевели на 11,6%, помидоры — на 7,5%, яйца — на 1%. Прогнозы ЦБ на 2026 год. 7 мая, 10:52

6 мая 2026 года Росстат опубликовал следующую информацию: в последнюю неделю апреля 2026 года (28 апреля – 4 мая), впервые с августа 2025 года, зафиксирована недельная дефляция — индекс потребительских цен составил 99,98%. Это значит, что цены снизились на 0,02%. Главные драйверы падения — огурцы (–11,6%) и помидоры (–7,5%). Как это отразится на покупателях и какие прогнозы делают эксперты — читайте далее.

Главные цифры: что показал Росстат

Росстат впервые с августа прошлого года зафиксировал дефляцию, то есть снижение цен на товары. В последнюю неделю апреля (28 апреля – 4 мая) она составила 0,02%. Однако общий рост цен остаётся в положительных значениях, товары и услуги с 1 января подорожали уже на 3,19%.

Что такое дефляция и чем она отличается от инфляции

Дефляция — это ситуация в экономике, когда цены на товары и услуги устойчиво снижаются, а покупательная способность денег растёт. Когда при привычной нам инфляции цены растут, в условиях дефляции они снижаются, а значит, что за те же деньги можно приобрести больше продуктов и материальных ценностей, чем раньше.

Ключевое отличие между этими процессами в том, что инфляция обесценивает деньги, а дефляция, напротив, повышает их покупательную способность. При инфляции спрос превышает предложение, то есть приобрести товар хотят всё больше и больше покупателей, из-за чего цены повышают, а при дефляции — наоборот: предложение превышает спрос, и, чтобы сильнее стимулировать покупателей на покупки, цены снижают.

Она может быть сезонной, и в таком случае совсем не опасной для экономики. Возникает она в связи с тем, что на рынке увеличивается, например, предложение плодоовощной продукции весной и летом. Предложение больше спроса — цены снижаются.

Но дефляция может быть и очень опасна для экономики, если она устойчивая. В таком случае она способна привести к сокращению производства, росту безработицы, снижению зарплат и спроса, что углубляет экономический спад. Ведь цены снижаются, выручка падает, а значит, денег на производство в тех же объёмах уже не хватает, в связи с чем приходится увольнять работников. Происходит так называемая дефляционная спираль, так как доходы населения падают, спрос сокращается ещё сильнее и цены падают ещё ниже..

Какие товары подешевели на неделе 28 апреля – 4 мая

Сильнее всего упали в цене за прошедшую неделю именно пищевые продукты. Подешевели:

огурцы — на 11,6%;

помидоры — на 7,5%;

куриные яйца — на 1%.

Также снизилась цена на бананы (на 0,5%), яблоки (на 0,1%), варёные колбасы и рис (на 0,4%), свинину и сосиски, сардельки (на 0,3%).

Какие товары подорожают, несмотря на дефляцию

Но не всё, разумеется, подешевело. В основном в экономике сохраняется инфляционная динамика, и товары и услуги дорожают. Так, в цене прибавили, несмотря на дефляцию:

капуста белокочанная — на 2,8%;

лук репчатый — на 1,3%;

свёкла и морковь — на 1%.

мясо кур — на 0,5%;

гречневая крупа — на 0,4%;

сахар-песок — на 0,3%;

говядина, мороженая рыба, сыры — на 0,2%;

маргарин, подсолнечное масло, кефир, творог и др. — на 0,1%.

Подорожали и некоторые непродовольственные товары: спички — на 1%, бензин и дизельное топливо — на 0,1%.

Почему цены упали: мнение экспертов

Эксперты связывают зафиксированную дефляцию с несколькими факторами, главными из которых являются сезонность и укрепление рубля.

Весной и летом дешевеют овощи и фрукты из‑за поступления свежей продукции из открытого грунта и теплиц. Снижаются затраты на производство и логистику. Плюс происходит увеличение урожайности и мощностей, что создаёт профицит отдельных товаров.

Также дешевеют импортные товары из‑за снижения закупочной стоимости в рублях, так как национальная валюта укрепилась.

А ещё снизился спрос на те же яйца после Пасхи. Потребители уже закупили их впрок для празднования, поэтому объёмы покупок сокращаются.



Так что временное снижение цен вызвано сочетанием сезонных, валютных и рыночных факторов. Их влияние может ослабнуть уже в ближайшие недели.

Реакция Минэкономразвития и прогноз ЦБ

Минэкономразвития тоже зафиксировало ускорение снижения цен на продовольственные товары — до −0,3%. Годовая инфляция, по данным на 4 мая, замедлилась до 5,6%, что ниже показателя на 27 апреля — 5,72%.

ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2026 году в интервале 4,5–5,5%. Регулятор ожидает возвращения показателя к целевому уровню 4% во втором полугодии 2026 года, а в 2027 году и далее инфляция должна стабилизироваться на целевом значении.

В последний раз дефляцию фиксировали ещё в прошлом году, в августе. Тогда цены снизились на неделе с 26 августа по 1 сентября. Дефляция в тот раз составила 0,08%. В этом же году в начале апреля, с 7-го по 13-е число, Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию.

Что это значит для кошелька обычного россиянина

Дефляция может временно облегчить жизнь тем, кто покупает подешевевшие товары (например, овощи и яйца). Однако рост цен на другие продукты (мясо, овощи, некоторые непродовольственные товары) и услуги может нивелировать этот эффект. Поэтому, вероятно, на общем чеке снижения цен вы не заметите.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Дефляция — это хорошо или плохо для экономики?

Снижение цен, конечно, может, на первый взгляд, казаться выгодным для потребителей, однако устойчивая дефляция опасна для экономики. Она может привести к сокращению производства, росту безработицы и рецессии.

Означает ли дефляция, что цены продолжат падать?

Совсем не обязательно. Недавняя дефляция была, скорее всего, сезонной, а общая инфляция в стране продолжает оставаться положительной.

Как дефляция влияет на мои сбережения в рублях?

При дефляции покупательная способность денег растёт, то есть ваши сбережения в рублях могут стать «дороже» — на них можно будет купить больше товаров. Однако это зависит от конкретных экономических условий.

Почему огурцы и помидоры подешевели, а капуста и лук подорожали?

Это связано с сезонностью и динамикой предложения. Огурцы и помидоры часто дешевеют весной и летом из-за увеличения урожая, а цены на капусту и лук дорожают на фоне общей инфляции.

Когда ждать снижения цен на мясо и бензин?

Прогнозы зависят от множества факторов: экономической ситуации, логистики, мировых цен на нефть, государственной политики и т. д. Однозначного ответа нет.

Повлияет ли дефляция на решение ЦБ по ключевой ставке?

ЦБ учитывает множество факторов при принятии решений о ключевой ставке, включая общую инфляционную динамику, инфляционные ожидания и состояние экономики. Недавняя недельная дефляция вряд ли заставит кардинально пересмотреть размер ставки, но замедление инфляции в целом может повлиять на решения регулятора.

Будет ли дефляция в мае 2026?

Нельзя однозначно предсказать, будет ли дефляция в мае 2026 года. Это зависит от множества факторов, включая сезонность, динамику предложения и спроса, внешнеэкономические условия и т. д.

Как дефляция влияет на кредиты и вклады?

Вообще, дефляция делает кредиты дороже в реальном выражении и снижает доходность вкладов, хотя сбережения сохраняют и даже наращивают покупательную способность. В долгосрочной перспективе это может привести к сокращению кредитования и замедлению экономики. Но однократная недельная дефляция таким не грозит экономике.

Заключение

Дефляция на одной неделе — это не перелом тренда, а скорее сезонная коррекция. Цены на плодоовощную продукцию традиционно снижаются весной и летом, однако стоимость многих других товаров (мясо, бензин, услуги ЖКХ) продолжает расти. В целом по году инфляция остаётся положительной (3,19% с начала года), и прогнозы ЦБ говорят о её снижении, но не об обвале цен. Следите за новостями экономики и планируйте бюджет с учётом сезонных колебаний.

Авторы Андрей Ананьев