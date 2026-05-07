7 мая, 09:42

Геймерам можно выдохнуть: РКН заявил, что не будет блокировать Battlefield и FIFA

Обложка © DALL-E / Life.ru

Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к популярным иностранным видеоиграм. В ведомстве заявили, что оснований для блокировки Battlefield, FIFA и других проектов в России сейчас нет.

Такой ответ прозвучал после сообщений о судебных исках к крупным зарубежным студиям — разработчикам игр. Речь шла о компаниях, которые, по данным «Коммерсанта», отказались локализовать персональные данные российских пользователей на территории РФ.

Ранее сообщалось, что РКН подал иски минимум к семи крупным иностранным разработчикам. В случае неуплаты штрафов регулятор теоретически мог бы перейти к более жёстким мерам.

На этом фоне у игроков возникли опасения, что под ограничения могут попасть популярные серии и онлайн-сервисы. Среди них называли Battlefield, FIFA и другие известные проекты.

Однако теперь в Роскомнадзоре уточнили, что блокировать доступ к таким играм не планируют. Ведомство фактически отделило претензии по персональным данным от вопроса доступности самих продуктов для пользователей.

Тема остаётся чувствительной для российского игрового рынка. После ухода части зарубежных компаний и ограничений на платежи любые новости о возможных блокировках быстро вызывают тревогу у игроков.

Марина Фещенко
