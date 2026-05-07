Число сбитых БПЛА, летевших в сторону Москвы, выросло до 50

Количество уничтоженных беспилотников, летевших в сторону Москвы, увеличилось до 50. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столицы уточнил, что силы противовоздушной обороны сбили ещё два дрона. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Есть ли последствия «на земле», не уточняется.

Напомним, что, по данным Минобороны РФ силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 347 украинских дронов. Аппараты сбивали в 16 регионах: от Белгородской и Брянской до Тульской, а также над Московской областью, Краснодарским краем, республиками Адыгея, Калмыкия, Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Чёрного морей.