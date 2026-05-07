7 мая, 15:05

Ещё два дрона летели на Москву: Собянин сообщил о работе экстренных служб

Обложка © Life.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух беспилотников, летевших в сторону столицы.

По его словам, дроны были сбиты на подлёте к Москве. Подробности о районе перехвата в сообщении не приводятся.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее власти неоднократно сообщали о попытках атак БПЛА на московский регион. В таких случаях в аэропортах могут вводить временные ограничения на приём и выпуск самолётов для безопасности полётов.

Оперативные службы обычно обследуют территорию после падения фрагментов беспилотников, чтобы исключить дополнительные риски для жителей.

Марина Фещенко
