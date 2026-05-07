Ещё два дрона летели на Москву: Собянин сообщил о работе экстренных служб
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух беспилотников, летевших в сторону столицы.
По его словам, дроны были сбиты на подлёте к Москве. Подробности о районе перехвата в сообщении не приводятся.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее власти неоднократно сообщали о попытках атак БПЛА на московский регион. В таких случаях в аэропортах могут вводить временные ограничения на приём и выпуск самолётов для безопасности полётов.
Оперативные службы обычно обследуют территорию после падения фрагментов беспилотников, чтобы исключить дополнительные риски для жителей.
