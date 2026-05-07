Треска важнее санкций: ЕС давит на Норвегию из-за рыболовства с Россией

Евросоюз пытается убедить Норвегию ограничить сотрудничество с Россией по вылову трески в Баренцевом море. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, в Брюсселе недовольны тем, что на фоне разрыва связей с Москвой в других сферах Осло продолжает работать с Россией по рыболовной линии. В ЕС считают, что это может создавать риски для безопасности в Арктике.

Комиссар ЕС по вопросам рыболовства Костас Кадис заявил FT, что «при каждой возможности» поднимает с норвежской стороной вопрос об ограничении такого взаимодействия. Он утверждает, что Россия якобы причастна к незаконной и нерегулируемой рыболовной деятельности.

Также в Брюсселе обвиняют Москву в «шпионаже, картографировании критически важной инфраструктуры и диверсионных действиях». На этом фоне рыболовное соглашение России и Норвегии всё чаще рассматривают уже не только как экономический, но и как политический вопрос.

Однако для Осло разрыв такого сотрудничества может быть слишком дорогим. Россия и Норвегия работают по соглашению 1975 года, которое предусматривает совместное управление выловом трески, обмен данными учёных и взаимодействие береговой охраны.

Смысл договора в том, что рыба не живёт строго в границах одной страны. Треска в основном питается в водах под российской юрисдикцией, а затем мигрирует на нерест в норвежские зоны Баренцева моря. Поэтому без совместного контроля риск чрезмерного вылова становится выше.

В 2025 году Норвегия заработала около $2 млрд на треске и других морепродуктах, доставленных в её порты. Россия, по данным FT, получила от экспорта морепродуктов из Баренцева моря около $666 млн.

Норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс объяснила, что доступ российских судов в воды и порты Норвегии позволяет лучше отслеживать их деятельность. Один из скандинавских дипломатов сформулировал проблему ещё жёстче: «Мы абсолютно точно знаем, что на многих из этих судов есть люди, не являющиеся рыбаками. Но если Норвегия разорвет отношения, через несколько лет у нас совсем не останется трески».

В итоге вокруг трески сложился редкий для нынешней Европы конфликт интересов. Брюссель требует жёстче изолировать Москву, а Норвегия вынуждена учитывать не только политику, но и состояние рыбных запасов, доходы отрасли и будущее промысла в Баренцевом море.