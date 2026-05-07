МВД завершило расследование дела экс-гендиректора «Торпедо» о договорных матчах
«Торпедо» на поле.
Следователи МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора московского футбольного клуба «Торпедо». Экс-руководителя обвиняют в организации договорных матчей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Мои коллеги из следственного департамента МВД России при оперативном сопровождении сотрудников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО ФК «Торпедо Москва», — написала она в «Максе».
По данным следствия, он обвиняется в оказании противоправного влияния на результаты матчей Футбольной национальной лиги, участником которых являлся этот клуб.
Ранее сообщалось, что масштабный скандал в российском футболе обрастает новыми подробностями: сотрудники МВД и ФСБ при содействии РФС выявили ранее неизвестные эпизоды договорных матчей с участием «Торпедо Москва». В поле зрения следствия попали встречи Первой лиги — по данным правоохранителей, противоправное влияние было оказано на исход как минимум 22 игр в разных регионах страны. По версии следователей, руководство клуба договаривалось с судьями о нужных результатах за денежное вознаграждение. Уголовное преследование грозит не только менеджменту команды: обвинения в получении взяток предъявлены 13 арбитрам, обслуживавшим матчи Первой лиги; на время следствия они остались под подпиской о невыезде.
