SHOT: Ребёнок выпрыгнул из окна при пожаре в Москве

В Москве четырёхлетний ребёнок выпрыгнул из окна во время пожара в жилом доме. По данным SHOT, инцидент произошёл в Люблино.

По предварительной информации, загорелась квартира в пятиэтажке на улице Степана Шутова. Внутри в этот момент находились двое детей без взрослых. Один из них оказался вынужден выпрыгнуть со второго этажа, спасаясь от огня. Что именно стало причиной пожара, пока не сообщается.

Второй ребёнок, по данным канала, остался заблокирован в квартире. О его состоянии информации пока нет.

На месте должны работать экстренные службы. Подробности о пострадавших и масштабах возгорания уточняются.