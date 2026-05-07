Исполком МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР), а также рекомендации по санкциям в отношении отечественных атлетов. Решение было принято по итогам заседания, прошедшего 6 и 7 мая. Об этом сообщается на сайте МОК.

«Хотя ОКР провёл конструктивные обсуждения с МОК по вопросу своего отстранения, оно остается в силе, пока комиссия по правовым вопросам продолжает рассматривать этот вопрос», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям отменить все ранее введённые ограничения в отношении белорусских спортсменов. Ограничения, касавшиеся как командных, так и индивидуальных соревнований, были введены в 2022 и 2023 годах. Теперь Национальный олимпийский комитет Белоруссии соответствует необходимым критериям, считают в организации.