С начала суток над Москвой сбили уже 25 беспилотников
Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку беспилотников на столичный регион. Утром 8 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух вражеских дронов. Таким образом, с начала суток количество сбитых БПЛА достигло 25.
«Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своём канале в мессенджере «Макс».
Ранее мэр сообщал об уничтожении одного дрона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Ранее Life.ru писал, что под ударом оказался и Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что за ночь системы ПВО сбили четыре беспилотника в районе Северной стороны и Фиолента.
