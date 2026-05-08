8 мая, 07:28

Четырёхэтажная фабрика на воде: Серийный российский краболов готовится к промыслу

В Петербурге подняли флаг на серийном российском судне-краболове «Кильдин»

Обложка © телеканал «Санкт-Петербург»

Новый российский краболов-процессор «Кильдин» готовится к промысловым испытаниям. Фабрика на воде может выпускать до 60 тонн готовой продукции в сутки. Гигант шириной 15 метров, длиной более 60 и высотой борта с четырёхэтажный дом пришвартован в центре Петербурга у Английской набережной, а его порт приписки — Архангельск.

В Петербурге подняли флаг на судне-краболове «Кильдин». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Имя судну дал остров в Баренцевом море — там краболов и будет вести промысел. 5 мая у Благовещенского моста на судне торжественно подняли флаг. Самое ценное скрыто за толстым слоем металла — это плавучая перерабатывающая фабрика. На корме установлены два крана с ловушками. Автономность судна — 50 дней, а бесперебойную работу обеспечат 38 членов экипажа, которые уже дважды выходили на тестовые рейсы.

«Кильдин» стал вторым серийным судном проекта — впереди постройка ещё трёх, их планируют сдать досрочно, до 2029 года. Процессоры строят по программе инвестиционных квот. В целом в этом году в России намерены достроить 24 промысловых судна, которые станут основой отечественного флота, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в России был спущен на воду и передан заказчику первый отечественный танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в арктических условиях. Судно «Алексей Косыгин» построено на судоверфи «Звезда» и передано компании «Совкомфлот».

