День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 08:30

Возвращение «Королевы Мундиалей»: Шакира показала отрывок гимна ЧМ по футболу-2026

Шакира показала отрывок официального гимна Чемпионата мира по футболу-2026

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shakira

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shakira

Колумбийская певица Шакира анонсировала выход официального гимна чемпионата мира по футболу 2026 года — трек «Dai Dai» создан совместно с афробитс-исполнителем Burna Boy.

Официальный гимн Мундиаля-2026. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shakira

«Со стадиона Маракана — Dai Dai, официальная песня чемпионата мира ФИФА 2026», — написала знаменитость.

В коротком ролике Шакира появляется на поле легендарной арены в окружении танцовщиков. Премьера полной версии, по её словам, состоится 14 мая.

Шакира считается «королевой» Чемпионатов мира по футболу, так как её песни сопровождали четыре турнира подряд.

Шакира и Pink вошли в шорт-лист номинантов в Зал славы рок-н-ролла
Шакира и Pink вошли в шорт-лист номинантов в Зал славы рок-н-ролла

Сам турнир стартует 11 июня встречей Мексики и Южной Африки на стадионе «Ацтека» в Мехико. Финал запланирован на 19 июля — он пройдёт на арене MetLife в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), неподалёку от Нью-Йорка. Life.ru представил полный список стран-участниц Чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир на этот раз пройдёт сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде, а участие в нём примут 48 национальных сборных. Россия, как и прежде, была отстранена.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Шакира
  • Футбол
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar