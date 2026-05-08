Возвращение «Королевы Мундиалей»: Шакира показала отрывок гимна ЧМ по футболу-2026

Сам турнир стартует 11 июня встречей Мексики и Южной Африки на стадионе «Ацтека» в Мехико. Финал запланирован на 19 июля — он пройдёт на арене MetLife в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), неподалёку от Нью-Йорка. Life.ru представил полный список стран-участниц Чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир на этот раз пройдёт сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде, а участие в нём примут 48 национальных сборных. Россия, как и прежде, была отстранена.