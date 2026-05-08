Возвращение «Королевы Мундиалей»: Шакира показала отрывок гимна ЧМ по футболу-2026
Шакира показала отрывок официального гимна Чемпионата мира по футболу-2026
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shakira
Колумбийская певица Шакира анонсировала выход официального гимна чемпионата мира по футболу 2026 года — трек «Dai Dai» создан совместно с афробитс-исполнителем Burna Boy.
Официальный гимн Мундиаля-2026. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shakira
«Со стадиона Маракана — Dai Dai, официальная песня чемпионата мира ФИФА 2026», — написала знаменитость.
В коротком ролике Шакира появляется на поле легендарной арены в окружении танцовщиков. Премьера полной версии, по её словам, состоится 14 мая.
Шакира считается «королевой» Чемпионатов мира по футболу, так как её песни сопровождали четыре турнира подряд.
Сам турнир стартует 11 июня встречей Мексики и Южной Африки на стадионе «Ацтека» в Мехико. Финал запланирован на 19 июля — он пройдёт на арене MetLife в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), неподалёку от Нью-Йорка. Life.ru представил полный список стран-участниц Чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир на этот раз пройдёт сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде, а участие в нём примут 48 национальных сборных. Россия, как и прежде, была отстранена.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.