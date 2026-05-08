Татьяна Брухунова пожаловалась подписчикам на соседку в театре, которая мешала ей смотреть спектакль и постоянно заваливалась на её подлокотник. Супруга юмориста решила проучить невежливую зрительницу. Об этом она рассказала в своём блоге.

«Девушка на меня вытаращилась и говорит: «А кто постановил вообще, что правый подлокотник — ваш, а левый — мой?» Я говорю: «У вас тоже есть правый подлокотник. И он ваш по театральному этикету». — «Не, ну а кто вообще решил-то, что он мой? А, может, оба мои, потому что я же здесь сижу», — пересказала диалог 37-летняя избранница Евгения Петросяна.

Брухунова пожаловалась на соседку в театре, которая заняла её подлокотник.

Брухунова ответила соседке: «Ну и как же нам быть? Я же тоже сижу». Этот вопрос поставил оппонентку в абсолютнейший ступор, после чего звезда поняла, что человек, скорее всего, впервые пришёл в театр.

