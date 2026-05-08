Звезда «Холопа» Бикович сравнил русский и сербский языки

Актёр Милош Бикович рассказал о различиях между русским и сербским языками. По мнению артиста, в русском гораздо больше слов, чтобы объяснить одну и ту же вещь, тогда как его родной отличается более прямыми и короткими выражениями.

«Например, есть слово «штет» — это значит «наносить ущерб». Мы говорим: «То ми штети». А на русском получается гораздо длиннее: «Это мне причиняет вред» или «Это мне причиняет ущерб», — пояснил Бикович в беседе с Hello!, добавив, что в русском языке нужно больше букв, места и времени для написания.

Как отметил артист, он часто сталкивается с тем, что чего-то нет в русском, но есть в сербском, и наоборот. Бикович родился в Белграде и стал широко известен российскому зрителю после участия в фильме «Холоп» в 2019 году. Картина собрала в прокате три миллиарда рублей и долгое время оставалась лидером рейтинга, пока её не обошёл «Чебурашка». В 2024-м вышел сиквел, а премьера третьей части запланирована на 12 июня 2026 года.

В ответ на вопрос о владении иностранными языками актёр Милош Бикович подтвердил, что действительно знает японский, китайский и французский — он выучил их для съёмок в кино. Он пояснил, что одни языки даются легче, а другие, например китайский, — очень сложный, несмотря на его красоту и мелодичность. В отличие от итальянского или немецкого, где можно опереться на синтаксис и знакомые слова, в китайском языке, по словам Биковича, зацепиться не за что.

Ранее Life.ru рассказывал, что гонорар актёра Милоша Биковича за один съёмочный день (длительностью 12 часов) достигает 2 миллионов рублей. Ставка артиста не зависит от жанра проекта. При этом менеджмент Биковича просит заказчиков оплачивать налоговые расходы отдельно, то есть помимо гонорара требуется дополнительно выплатить 13% от предполагаемого дохода. Новые проекты с участием актёра могут стартовать не раньше чем через полгода после подачи заявки, поскольку его график расписан до конца 2026 года