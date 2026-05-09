Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы. Глава государства подчеркнул, что это священный, светлый и самый главный праздник.

«Мы отмечаем его с чувством гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины, отмечаем искренней сыновней благодарностью великому поколению победителей», — отметил президент.

Напомним, 9 мая на Красной площади в Москве проходит Парад Победы. Его принимает министр обороны Андрей Белоусов, а командует главком Сухопутных войск Андрей Мордвичёв.