Путин: Наше дело правое, мы вместе, Победа всегда была и всегда будет за нами!
Победа всегда была и всегда будет за нами — такими словами президент РФ Владимир Путин завершил выступления на Параде Победы в Москве.
«У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы!», — сказал глава государства.
Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы. Глава государства подчеркнул, что это священный, светлый и самый главный праздник.
