Путин: Наше дело правое, мы вместе, Победа всегда была и всегда будет за нами!

Победа всегда была и всегда будет за нами — такими словами президент РФ Владимир Путин завершил выступления на Параде Победы в Москве.

«У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы!», — сказал глава государства.