9 мая, 07:35

Путин: Фронт и тыл в годы Великой Отечественной войны были едины

Обложка © ТАСС / ТАСС

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что фронт и тыл в годы Великой Отечественной войны были едины. Такое заявление глава государства сделал в своём выступлении на Параде Победы на Красной площади

«Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины», — отметил президент.

Глава государства добавил, что подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу.

Легендарный адмирал и создатель подлодок: Life.ru узнал, кто смотрит парад с Путиным

Никита Никонов
