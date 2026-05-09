Путин: Фронт и тыл в годы Великой Отечественной войны были едины
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что фронт и тыл в годы Великой Отечественной войны были едины. Такое заявление глава государства сделал в своём выступлении на Параде Победы на Красной площади
«Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины», — отметил президент.
Глава государства добавил, что подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу.
