«Молния», «Герань» и «Ланцет»: На Параде Победы представили главные ударные дроны Армии России

В ходе Парада Победы широко продемонстрировали достижения нового рода войск — беспилотных систем. Зрителям рассказали о работе разнообразных отечественных разведывательно-ударных комплексов.

Так, для поддержки штурмовых групп боевой расчёт поднимает в небо ударный беспилотник самолётного типа «Молния-2». Для уничтожения живой силы и бронетехники задействуются связки разведчика «Зала» и поражающего боеприпаса «Ланцет». Для нанесения ударов по объектам противника вступают в действие тяжёлые беспилотники «Герань-2» и «Герань-5».

С командного пункта объединённой группировки войск ведётся непрерывное управление этими системами в реальном времени. Также гостям Парада Победы объяснили, как происходит воздушная разведка с использованием аппаратов большой продолжительности полёта.