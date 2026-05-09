Путин на приёме в Кремле поднял тост за поколение победителей и торжество правды

Президент России Владимир Путин поднял тост за поколение победителей на торжественном приёме в Кремле в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости. За дружбу и процветание стран и народов. С праздником вас, дорогие друзья, с Днём Победы!», — произнём глава государства.

Напомним, после завершения Парада Победы и торжественных мероприятий на Красной площади в Кремле начался торжественный приём. Участие в нём принимают лидеры зарубежных государств — Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Шавкат Мирзиёев (Узбекистан), Алан Гаглоев (Южная Осетия), Роберт Фицо (Словакия), султан Ибрагим (Малайзия), Тхонглун Сисулит (Лаос), а также председатель партии «Союз независимых социал-демократов», экс-президент Респубики Сербской Милорад Додик.