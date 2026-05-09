День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 09:05

Путин на приёме в Кремле поднял тост за поколение победителей и торжество правды

Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин поднял тост за поколение победителей на торжественном приёме в Кремле в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Путин на приёме в Кремле поднял тост за поколение победителей и торжество правды. Видео © Life.ru

«Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости. За дружбу и процветание стран и народов. С праздником вас, дорогие друзья, с Днём Победы!», — произнём глава государства.

Напомним, после завершения Парада Победы и торжественных мероприятий на Красной площади в Кремле начался торжественный приём. Участие в нём принимают лидеры зарубежных государств — Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Шавкат Мирзиёев (Узбекистан), Алан Гаглоев (Южная Осетия), Роберт Фицо (Словакия), султан Ибрагим (Малайзия), Тхонглун Сисулит (Лаос), а также председатель партии «Союз независимых социал-демократов», экс-президент Респубики Сербской Милорад Додик.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar