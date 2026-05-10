«Золотой шашлык»: Россиян предупредили о штрафе до 15 тысяч рублей за отдых в парке

Чтобы ваш пикник прошел без неприятностей, выбирайте специально оборудованные места в парках и на набережных. Помните, что разводить открытый огонь разрешено только в мангалах на площадках для барбекю. Нарушение этого правила, например, приготовление шашлыков в лесах и скверах вне специально отведенных зон, может обернуться штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Юристы подготовили подробные рекомендации по проведению пикников в Москве и Подмосковье, которые помогут избежать штрафов.

Распитие алкоголя в парках, скверах и на пляжах запрещено федеральным законом. Нарушителям грозит штраф до полутора тысяч рублей. Юристы советуют выбирать локации с лицензированными кафе для легального употребления спиртного, пишет 360.ru.

«Жарить шашлыки запрещается в парках, скверах, лесах и на других природных территориях вне специально оборудованных зон. За нарушение этих правил предусмотрен штраф по статье 20.4 КоАП РФ — от пяти до 15 тысяч рублей», — отметил юрист Денис Хмелевской.

Эксперты напомнили о правилах поведения: убирайте мусор, соблюдайте закон о тишине и не разводите костры рядом с сухими деревьями. Бесплатные и платные беседки в парках станут безопасной альтернативой стихийным стоянкам.

Пикник на природе требует соблюдения правил безопасности. Чтобы избежать отравления — подготовьте продукты заранее, соблюдайте гигиену рук и правильно храните еду. Простые рекомендации помогут расслабиться и получить удовольствие от отдыха.