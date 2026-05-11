11 мая, 08:30

Березовский требует признать сына Валерии Арсения Шульгина банкротом

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya

Кредитор Филипп Березовский требует признать сына певицы Валерии Арсения Шульгина банкротом. Как сообщает РИА «Новости» соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Москвы.

Обращение зарегистрировали 8 мая. До этого столичный суд уже взыскал с Шульгина задолженность по трём договорам займа. Речь идёт о сумме свыше 23 миллионов рублей.

Теперь займодавец инициировал процедуру несостоятельности. Арбитражу предстоит проверить обоснованность требований. Если заявление примут к производству, в отношении должника могут ввести реструктуризацию долгов или реализацию имущества.

Арсений Шульгин — пианист, предприниматель и блогер, сын певицы Валерии (Аллы Перфиловой) и композитора Александра Шульгина.

Ранее певица Валерия поделилась радостным событием в семье — она стала бабушкой во второй раз. У Арсения Шульгина и его жены Лианы родился сын. Мальчика назвали Мироном.

Никита Никонов
    avatar