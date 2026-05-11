День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 09:24

Генсек ООН оценил риск глобального распространения хантавируса с круизного лайнера

Генсек ООН Гуттереш: Риск вспышки хантавируса для общества остаётся низким

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PaeGAG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PaeGAG

Риск вспышки хантавируса для общества остаётся низким, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш. При этом он подчеркнул важность усилий по контролю за распространением вируса.

«Хотя в настоящее время угроза вируса для здоровья людей остаётся низким, важно, направить международные усилия в области здравоохранения на обеспечение безопасности всех, включая пассажиров и экипаж лайнера MV Hondius», — написал он в соцсети X.

Он также выразил поддержку правительствам, которые вместе с ВОЗ работают над сдерживанием вспышки.

Ситуация вокруг этого лайнера уже несколько дней лидирует в европейских новостях. В начале мая ВОЗ официально подтвердила: на корабле, шедшем из Ушуайи через южную часть Атлантики, выявлен хантавирус. К 10 мая инфекцию нашли у восьми человек, трое из них погибли.

Речь идёт о штамме «Андес» — он опасен тем, что способен переходить от носителя к носителю при контакте. По версии следователей, первый заболевший подцепил вирус от грызунов ещё на суше, а в тесноте корабельных помещений инфекция быстро разошлась по людям.

Сейчас судно стоит на рейде у Тенерифе. Оттуда поэтапно вывозят 147 граждан 23 государств — людей в защитных комбинезонах небольшими партиями переправляют на берег. Руководитель ВОЗ попросил не проводить параллелей с ковидом. Американские эпидемиологи уже вылетели к месту событий, чтобы забрать соотечественников спецрейсом на карантинную базу в Небраске. Всемирная организация здравоохранения по-прежнему называет глобальную угрозу незначительной.

Первый случай заражения хантавирусом выявили во Франции
Первый случай заражения хантавирусом выявили во Франции

Ранее стало известно, что на круизном лайнере MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса, находятся пятеро граждан Украины. По данным украинских дипломатов, признаков заражения инфекцией у соотечественников не выявлено. Один из них планирует в скором времени сойти с борта. Остальные четверо приняли решение остаться на судне, чтобы помочь доставить его в порт назначения в Нидерландах.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ООН
  • Антониу Гутерриш
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar