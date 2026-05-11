Генсек ООН оценил риск глобального распространения хантавируса с круизного лайнера

Риск вспышки хантавируса для общества остаётся низким, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш. При этом он подчеркнул важность усилий по контролю за распространением вируса.

«Хотя в настоящее время угроза вируса для здоровья людей остаётся низким, важно, направить международные усилия в области здравоохранения на обеспечение безопасности всех, включая пассажиров и экипаж лайнера MV Hondius», — написал он в соцсети X.

Он также выразил поддержку правительствам, которые вместе с ВОЗ работают над сдерживанием вспышки.

Ситуация вокруг этого лайнера уже несколько дней лидирует в европейских новостях. В начале мая ВОЗ официально подтвердила: на корабле, шедшем из Ушуайи через южную часть Атлантики, выявлен хантавирус. К 10 мая инфекцию нашли у восьми человек, трое из них погибли.

Речь идёт о штамме «Андес» — он опасен тем, что способен переходить от носителя к носителю при контакте. По версии следователей, первый заболевший подцепил вирус от грызунов ещё на суше, а в тесноте корабельных помещений инфекция быстро разошлась по людям.

Сейчас судно стоит на рейде у Тенерифе. Оттуда поэтапно вывозят 147 граждан 23 государств — людей в защитных комбинезонах небольшими партиями переправляют на берег. Руководитель ВОЗ попросил не проводить параллелей с ковидом. Американские эпидемиологи уже вылетели к месту событий, чтобы забрать соотечественников спецрейсом на карантинную базу в Небраске. Всемирная организация здравоохранения по-прежнему называет глобальную угрозу незначительной.

Ранее стало известно, что на круизном лайнере MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса, находятся пятеро граждан Украины. По данным украинских дипломатов, признаков заражения инфекцией у соотечественников не выявлено. Один из них планирует в скором времени сойти с борта. Остальные четверо приняли решение остаться на судне, чтобы помочь доставить его в порт назначения в Нидерландах.