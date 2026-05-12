В Сочи спасатели шесть часов извлекали тело мужчины из реки

В Сочи спасатели шесть часов доставали тело погибшего мужчины из русла горной реки. Об этом сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. Утонувшего обнаружили под одним из водоскатов. По данным спасателей, тело замыло глубоко под плиты и завалы веток.

Операцию осложняли течение и плохая видимость. Чтобы добраться до труднодоступного участка, специалистам пришлось сначала ослабить поток воды. Для этого спасатели установили защитные щиты, которые опирались на колёса внедорожника. Только после этого тело удалось извлечь из-под завалов.

«На протяжении 6 часов спасатели Южного регионального ПСО МЧС России эвакуировали из русла горной реки Сочи погибшего мужчину», — говорится в сообщении отряда.